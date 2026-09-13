НЗОК с рекорден бюджет за 2026 г., но с критики за липса на контрол
Средствата за болнична помощ растат почти 12%, докато извънболничният сектор остава под напрежение
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Средствата за болнична помощ растат почти 12%, докато извънболничният сектор остава под напрежение
Част от думите, които казах на извънредна здравна комисия, са извадени от контекста, каза лидерът на ПГ на ИТН
Само депутатите от ПП-ДБ го подкрепиха
Днес в "Пирогов" имаше случай на прието дете след употреба на райски газ, заедно с алкохол
Комисията по здравеопазване ще проведе заседание
Досега фармацевтичните компании са дали отстъпки за 40 милиона лева. Догодина очакваме сумата да стигне 70 милиона. Това заяви здравният министър Петъ...
Здравната комисия в парламента ще изслуша министърът на здравеопазването д-р Петър Москов. Днес той ще отговаря на въпроси за сливането на лечебни зав...
Депутатите от комисията по здравеопазване в парламента ще изслушат днес на извънредно заседание единствения кандидат за поста управител на Здравната к...
Основният пакет на НЗОК трябва да се промени, но без да се отнемат права на пациентите Д-р Даниела Дариткова застана начело на здравната комисия в па...
Даниела Дариткова от ГЕРБ ще замести ген. Стоян Тонев в комисията по здравеопазване в 43-тото Народно събрание. Депутатите взеха решение с мнозинство...
Режат парите на болниците с 20 %
София. Европейските практики в областта на лекарствената политика и възможностите за подобряване на достъпа на пациентите до лечение с генерични лекар...
До 85 млн. лв. на година стига паралелният износ на лекарства от страната по данни на анализаторската компания IMS Health. Тези медикаменти първо са в...
София. Двамата кандидати за шеф на НЗОК представиха своите приоритети за работа пред членовете на парламентарната здравна комисия. „На обществото мног...
София. Бивш шеф на здравната каса отново ще застане начело на фонда. Кандидатурата на Румяна Тодорова е одобрена окончателно на Изпълнителното бюро на...