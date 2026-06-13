София в червената ковид зона, затягат мерките!
Ограничават се спортни и културни събития, капацитетът на кафенета и ресторанти, учебни заведения, конгресни събития
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Ограничават се спортни и културни събития, капацитетът на кафенета и ресторанти, учебни заведения, конгресни събития
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Затягат мерките
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