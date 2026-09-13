НОИ с горещи данни за най-желаната услуга. Засяга хиляди
Започна записването за санаториуми за рехабилитация
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Започна записването за санаториуми за рехабилитация
Записването на класиралите се от втория етап кандидати се извършва от 24 до 30 юли 2024 г. включително
Публикуван на сайта на Община Стара Загора
Нов закон въвежда строги правила
Регистрациите на кандидат-първокласниците ще се правят от днес до 28 май
Системата за електронен прием на деца в общинските детски градини е отворена за регистрация и редакция на заявления
От новия портал ще могат да се възползват над 12 хиляди бъдещи първолаци
Това стана възможно след като ЕАЛ потвърди ефикасността и безопасността на АстраЗенека
Мярката е временна и ще продължи, докато не се разреши проблемът с ваксината "Астра Зенека“
Системата за записване на час за ваксинация срещу коронавирус започна да работи днес
Започва записването за масовата имунизация срещу коронавирус
Започна онлайн записване за бърз антигенен тест и преглед в ДКЦ-ата
Новият флагман на Sony може да бъде поръчан онлайн A1.bg от 01 до 18 юни
Това е последното централизирано подреждане на седмокласниците
Записването за гимназия след второ класиране е от 19 до 22 юли
Продължава записването за конкурса, който ще избере най-добрите вина от целия балкански регион
Малчугани ще останат извън класацията, защото школа намаляват паралелките
Рекорден брой участници са заявили желание да стартират в третото издание на планинското бягане "Витоша моята планина" на 25-и септември. Сред записан...
Партиите започват да се записват от днес за участие в предстоящите избори за президент. Централната избирателна комисия (ЦИК) отваря врати за регистра...
Поради големия интерес към първия по рода си в България "Ювентус" джуниър камп записването за него продължава до 31 август. За първи път България ще б...