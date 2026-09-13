От днес: Ресторантите посрещат и на закрито
Ще работят до 23 часа при 50% капацитет
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Ще работят до 23 часа при 50% капацитет
Врати отварят всички зали, физкултурни салони, частни и държавни репетиционни, читалищни сцени и детски школи
23 плажа у нас ще предлагат чадъри и шезлонги без пари, каза Ангелкова
Те трябва да са без състезателен характер и без публика
Здравният министър пусна заповед да сне с маски на закрито и открито
Законопроектът получи пълна подкрепа на първо гласуване. На второ обаче, след оттегляне от страна на ГЕРБ, бяха приети само част от промените
Приета бе само забрана за употреба на наргилета от деца до 18 години
Парламентът прие на първо четене забрана на пушенето на наргилета на закрито
Парламентарната комисия по образованието и науката прие на първо четене промените в Закона за здравето, с които се предлага въвеждането на забрана за...
София. Повече от 1 млн. лв. са събрани от глоби в рамките на две години за тютюнопушене в закрито помещение и неспазване на правилата, съобщават от Ми...
Пекин. Политическите лидери в Китай стартираха четиридневно закрито заседание, на което ще установят дневния ред за следващото десетилетие през перспе...