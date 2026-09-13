ЦИК: "Не подкрепям никого" ще доведе до втори тур
При положение, че вотът е задължителен, има логика да има опция „Не подкрепям никого". Защото хората, които не подкрепят никого, законът ги задължава...
Следете всички новини, анализи и коментари за Задължителен Вот. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
При положение, че вотът е задължителен, има логика да има опция „Не подкрепям никого". Защото хората, които не подкрепят никого, законът ги задължава...
Дават на президента да насрочва референдумите Премиерът Бойко Борисов стегна редиците на управляващите. Вчера сутринта - два часа преди извънредното...
"Нямам страх от Слави Трифонов, добре дошъл на избори, когато иска. Това заявява премиерът по време на срещата му с представителите на парламентарните...
Споровете около изборния кодекс няма да разтурят коалицията, казва Даниел Вълчев - ГЕРБ ще играе с партиен кандидат наесен- АБВ няма капацитет да нап...
Недоволни граждански организации ще протестират пред парламента. Повод за демонстрацията са приетите на първо четене законови промени, свързани с въве...
Инвестирайте, не чакайте обществени поръчки, призова предприемачите премиерът Бойко Борисов се обяви против задължителното гласуване, прието в парлам...
Юлий Павлов, Център за анализи и маркетинг За съжаление не само президентът, но и доста от политическите партии в парламента вярват в някакви митове...
При мажоритарен избор с 40 на сто от гласовете може да вземете 80% от мандатите Проф. Михаил Константинов Инициативата за референдум по каквото и да...
Идеята за електронно гласуване веднъж бе спряна от съда Президентът Росен Плевнелиев изненадващо вдигна залозите в политическата игра след като изтуп...
Управляващата коалиция може да стъпи накриво с новините на турски език и задължителния вот Спорът около новините на турски език по БНТ за втори път с...
В Европа наистина има държави, в които гласуването е задължително. Но в политическия смисъл на думата България все още не е в Европа. У нас съществува...
Стоян Ненчев твърди, че задължителното гласуване може да се въведе без промени в конституцията Разград. "Правото на гласуване е конституционна норма,...
София. Лидерът на "България без цензура" Николай Бареков обяви, че депутатите Румен Йончев и Светлин Танчев ще внесат до дни предложение за промени в...