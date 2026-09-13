Отиде си брилянтен художник и любим преподавател
Благоевград потъна в скръб
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Благоевград потъна в скръб
На събитието ще участват четири университета
Инициативата обхваща конференции и кръгли маси
Започна приемът на документи за магистърски програми в Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград. От учебната 2016/2017 година висшето уч...
Филмът на доц. Костадин Бонев "Потъването на Созопол" спечели трите големи отличия на Независимия международен филмов фестивал в Прага PIFF 2016. Той...
Списанието "Икономика и управление", издавано от Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград, бе индексирано в RePEc...
Студенти от специалност „Мода" на Югозападен университет „Неофит Рилски" – Благоевград показаха артистичност, красота и нови креативни идеи с етно пър...
Преподаватели от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски" бяха на работно посещение във Варшава. На работни срещи с ръководството на Инстит...
Галерия "Възраждане" – Пловдив дари на Югозападен университет „Неофит Рилски" в Благоевград 27 луксозни издания на албуми и каталози, в които е предст...
На тържествена церемония бяха връчени дипломите на абсолвентите от випуск 2015 на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт" към Югозападен у...
Десетки младежи с крос за 40 години ЮЗУ Студенти и докторанти премериха сили в турнир по канадска борба, който се проведе в Югозападен университет „Н...
За поредна година в Югозападен университет „Неофит Рилски" – Благоевград се проведе студентското изложение „Ден на кариерата". Студените се срещнаха с...
Как да се борят срещу трафика на хора? Ценни съвети получиха студенти на дискусия, организирана от Кариерния център към Югозападен университет "Неофит...
Югозападният университет „Неофит Рилски" – Благоевград ще бъде домакин на Национална кръгла маса на тема: „Национална сигурност и миграционен натиск:...
На Академичен съвет в Югозападния университет „Неофит Рилски" бяха определени датите, на които ще се провеждат предварителните и редовната кандидат-ст...
Традицията математик да е начело на Югозападния университет бе спазена. Доц. доктор Борислав Юруков е новият ректор на висшето учебно заведение. Той б...
Общо събрание на Югозападния университет ще се проведе в сряда - 11 ноември. Събитието е важно за цялата академична общност, тъй като на него ще бъде...
Ваканцията за студентите в Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград приключи. В университета вече чистят и освежават района край Първи ко...
Преподавател от ЮЗУ "Неофит Рилски" в Благоевград се размина безнаказано, след като бе оправдан окончателно от съда за обида и клевета на колежка. Спо...
Народното събрание взе решение да преобразува Факултет „Обществено здраве и спорт" в Югозападен университет „Неофит Рилски" – Благоевград във Факултет...