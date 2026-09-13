Всичко за Юзу

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Фирми търсят кадри в ЮЗУ

Фирми търсят кадри в ЮЗУ

За поредна година в Югозападен университет „Неофит Рилски" – Благоевград се проведе студентското изложение „Ден на кариерата". Студените се срещнаха с...

21 април | 9:48
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Избират нов ректор на ЮЗУ

Избират нов ректор на ЮЗУ

Общо събрание на Югозападния университет ще се проведе в сряда - 11 ноември. Събитието е важно за цялата академична общност, тъй като на него ще бъде...

10 ноември | 14:47
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Стартира учебната година в ЮЗУ

Стартира учебната година в ЮЗУ

Ваканцията за студентите в Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград приключи. В университета вече чистят и освежават района край Първи ко...

04 септември | 8:45
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