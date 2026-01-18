Отиде си брилянтен художник и любим преподавател

На 71 години днес почина художникът и дългогодишен преподавател в катедра „Изобразително изкуство“ на ЮЗУ доц. Христо Шапкаров-Шапи, пише struma.bg.

Той бе аристократът в групата на благоевградските художници, признат като такъв от самите тях, поставяше изкуството над всичко. Имаше специално отношение към знака, автор е на логото и на емблемата на Югозападния университет „Н. Рилски“, на всички надписи на централната сграда и на университетските корпуси, включително и знакът в началото на целия университетски комплекс.

Доц. Шапкаров е автор и на шрифта на кирилица и на латиница-буквите и цифрите, който се използва във всички официални бланки на благоевградското висше училище. Като художник към университетското издателство „Н. Рилски“ той въведе висок стандарт при офрмлението на всички издания-книги, учебници, студия, монографии…като самият е автор на оформлението на над 90 % от кориците.

Хр. Шапкаров-Шапи е възпитаник на школата по изобразително изкуство на Великотърновския университет, член на СБХ и активно участваше в общите изложби на групата на благоевградските художници.

Поклонението ще се състои утре в 14.00 часа на Старите гробища в Благоевград.

