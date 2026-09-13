Борисов и Юнкер с изявление за хъб „Балкан“
Искаме енергията да се насочи към България и към цяла Европа, каза председателят на ЕК
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Искаме енергията да се насочи към България и към цяла Европа, каза председателят на ЕК
Букурещ да остави своите интереси настрани и да се вслушва в другите мнения, зове шефът на ЕК
55 000 чиновници в ЕС ще получат 3,3% увеличение на заплатите със задна дата от юли 2016 г., съобщиха британски медии, които намират тази екстра за ск...
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер е радостен, че Антониу Гутериш получи силна подкрепа от Съвета за сигурност на ООН при определяне...
Турция не е в позиция да стане член на Европейския съюз скоро. Всички преговори за присъединяването ще бъдат прекратени незабавно, ако страната върне...
Президентът на ПЕС Сергей Станишев изпрати писмо до председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер и до комисаря по заетост, социални въпроси, умения и трудова моб...
Европейският съюз очаква от Лондон възможно най-бързо подаване на молба за излизане от общността. Това се казва в разпространено съвместно изявление н...
Евросъюзът няма да води повече преговори с Великобритания по реформирането на общността, февруарската сделка беше финална. Това заяви днес на пресконф...
На дискусията на вестник "Стандарт": България търси гъвкави инструменти за финансиране на инфраструктурата Европа дава все по-малко пари за пътища и...
В дискусията на "Стандарт": 3 стъпки за успешни инвестиции на бизнеса Най-сетне за България можем да говорим за растеж в рамките на 3 процента. на ме...
Премиерът Бойко Борисов инициира регионална лидерска среща на Балканите в България, в която да се включат лидерите на Македония, Гърция, Сърбия и Бълг...
Турция трябва да спазва своята част от сделката с ЕС за мигрантите и заплахите срещу ЕС, че уговорката ще се провали, няма да проработят. Това заяви п...
Гръцките власти изведоха днес над 1500 души от бежанския лагер край Идомени на границата с Македония, където от месеци бяха блокирани хиляди желаещи д...
Правителството подготвя промени в 21 закона за подобряване на инвестиционния климат в България, каза зам.-министърът на финансите Карина Караиванова н...
Чрез механизма вече са мобилизирани инвестиции за 61,5 млрд. евро България има възможност да се превърне в дестинация за стартиращи предприятия на ма...
Обичам българския премиер, той е брат и приятел, сериозен човек - ще свали мониторинга, каза Жан-Клод Юнкер Доказвам с действия, че нямам зависимости...
Турция ще получи 3 млрд. евро от Европейския съюз в помощ на бежанците в страната, след като Италия оттегли ветото си по въпроса. Това заяви председат...
Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер няма да се откаже от разпределението по квоти на 160 хиляди бежанци между държавите-членки. По време на първата си...
В социалните мрежи набира все по-голяма популярност целувката между украинския министър-председател Арсений Яценюк и председателят на Европейската ком...
Шенген е в "кома", смята Жан-Клод Юнкер и предупреди, че еврото ще се срине без него, заявил президентът на Еврокомисията в Европарламента, пише Teleg...