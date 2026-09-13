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Юнкер: Шенген е в кома

Юнкер: Шенген е в кома

Шенген е в "кома", смята Жан-Клод Юнкер и предупреди, че еврото ще се срине без него, заявил президентът на Еврокомисията в Европарламента, пише Teleg...

25 ноември | 16:26
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