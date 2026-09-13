Представиха България на писателска среща в Тунис
Деканът на Филологическия факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски" – Благоевград проф. Магдалена Панайотова бе единственият български представител в Четвъртата...
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Деканът на Филологическия факултет в ЮЗУ „Неофит Рилски" – Благоевград проф. Магдалена Панайотова бе единственият български представител в Четвъртата...
231 бакалаври и магистри, възпитаници на Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски" в Благоевград, получиха дипломите си за висше...
Министър Ивайло Калфин награди с плакет и грамота студенти, възпитаници на дизайнера-преподавател Мария Онтева. Студентите от Югозападния университет...
Първата предварителна кандидатстудентска кампания в Югозападен университет „Неофит Рилски" – Благоевград ще е в края на този месец. Приемните изпити щ...
Филологическият факултет в Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград завърши дейностите по проект „Докторантски филологически център". Зак...
Церемония по връчване на дипломите на завършващите Философски факултет ще се проведе днес в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Тър...
Благоевград. „Ден на PR студента" се провежда днес в Университетски център „Бачиново" над Благоевград от 10.00 до 16.00 часа. В програмата е включена...
Студентско правителство и Студентски парламент към Правно-историческия факултет на Югозападния университет в Благоевград организират благотворителна к...
Благоевград. Международна конференция "Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище" ще се проведе на 26 и 27 септември в...
София. Откри се четвърта поред изложба на Югозападния университет „Неофит Рилски" в Българската търговско-промишлена палата в София. Тя включва живопи...
Благоевград. В Югозападния университет ще се проведе лектория по проект "Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ "Неофи...
Благоевград. 1 525 студенти в Югозападния университет "Неофит Рилски" се класираха за стипендия по успех, а 591 младежи ще получават специална стипенд...
Благоевград. Югозападен университет "Неофит Рилски"- Благоевград и Студентски съвет организират във вторник, 29 април, кампания под надслов "Виж и реш...
Благоевград. Конференция на тема "Превенция на насилие и пренебрегване на деца" ще се проведе в ЮЗУ "Неофит Рилски" в Благоевград. Доклад ще изнесе г...
Благоевград. Национално междууниверситетско състезание се провежда в Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград. Надпреварата за решаване н...
Благоевград. Студентско правителство и Студентски парламент към Югозападния университет в Благоевград организират конференция по конституционно право....
Благоевград. Филми с историческа тематика ще се излъчат в зала 313 на Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски" в четвър...
Благоевград. Студентите в Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград последваха примера на своите колеги в столицата и сложиха край на окуп...
Благоевград. Ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски" в Благоевград проф. д. н. Иван Мирчев съобщи добра новина на Общото събрание на ВУЗ-а...
Благоевград. Кампания започна днес в ЮЗУ „Неофит Рилски" – Благоевград за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семе...