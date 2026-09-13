Всичко за Югозападен Университет

Следете всички новини, анализи и коментари за Югозападен Университет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Връчват дипломи в ЮЗУ

Връчват дипломи в ЮЗУ

Церемония по връчване на дипломите на завършващите Философски факултет ще се проведе днес в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Тър...

20 февруари | 9:41
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ЮЗУ отваря врати за ученици

ЮЗУ отваря врати за ученици

Благоевград. Югозападен университет "Неофит Рилски"- Благоевград и Студентски съвет организират във вторник, 29 април, кампания под надслов "Виж и реш...

28 април | 14:14
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Край на окупацията и в ЮЗУ

Край на окупацията и в ЮЗУ

Благоевград. Студентите в Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград последваха примера на своите колеги в столицата и сложиха край на окуп...

14 януари | 17:41
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По-високи заплати в ЮЗУ

По-високи заплати в ЮЗУ

Благоевград. Ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски" в Благоевград проф. д. н. Иван Мирчев съобщи добра новина на Общото събрание на ВУЗ-а...

21 декември | 9:31
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