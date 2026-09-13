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Таланти от странство в Х factor

Таланти от странство в Х factor

София. Кристофър и Жана направиха едни от най-успешните представяния в X factor. Момъкът от Швейцария смая журито с духа си - с ампутирани крака, свир...

27 септември | 21:50
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