Оперна певица грабна 50 бона от "Х фактор"
Секслапсус на Маги Халваджиян свали напрежението в оспорвания финал на шоуто Хитът "Осъдени души" донесе победа на Християна Лоизу - кипърката с бълг...
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Секслапсус на Маги Халваджиян свали напрежението в оспорвания финал на шоуто Хитът "Осъдени души" донесе победа на Християна Лоизу - кипърката с бълг...
Приказни сюжети и страховити истории изпълниха сцената на X Factor по време на концерта за Хелоуин. Четиримата тенори от "Белканто" разплакаха своя ме...
Морската столица посреща екипа на най-успешното музикално шоу в България на 18 и 19 юли. Днес екипът на предаването се срещна с първите кандидати за з...
Талантите от "X фактор" се върнаха в 4-и клас. Но не като ученици, а за да вдъхновят децата от 128-о училище "Алберт Айнщайн". Финалистите Невена, Мих...
Джеймс Артър, победителят в британския X фактор, ще стане част от третия сезон на родното издание на формата. Той влиза в Къщите на съдиите, за да по...
Със сериозен фен клуб се оказа най-младата участничка в "X фактор" - 15-годишната Ана-Мария. Димитър Бербатов е сред най-верните почитатели на финалис...
Пламен Миташев е сред финалистите, които ще се пробват да бъдат следващият X factor. Чаровникът с оригинална бленда, който ще бъде също толкова ефекте...
София. Кристофър и Жана направиха едни от най-успешните представяния в X factor. Момъкът от Швейцария смая журито с духа си - с ампутирани крака, свир...