Русия хвърли на медиите коварен украински план
За момента Киев не е коментирал тези твърдения
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За момента Киев не е коментирал тези твърдения
Военнослужещи от Сухопътните войски унищожиха невзривен боеприпас, открит в Казанлъшко. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната. Н...
На 20 април на територията на производствената база на фирма "Хармони-2012" ЕООД, бивше ОЦК, ще бъдат извършени взривни дейности за разрушаване на два...
Разчистват площадка за бъдещия проект „Ново цинково производство" На 20 април на територията на производствената база на фирма „Хармони – 2012" ЕООД,...
Два празни кашона стреснаха русенци. Оказа се, че заплаха за тях няма. Малко след 10,30 ч. специалисти от варненското поделение на ДОТИ ги взривиха на...
Бизнесменът Веселин Марешки коментира в „Събуди се" кой и защо взриви негова аптека в Бургас. "Моята версия за случилото се е опит за отклоняване на...
Контролиран взрив бе извършен на кръстовището на "Граф Игнатиев" и "Евлоги и Христо Георгиеви", което е едно от най- оживените в София, разказа очевид...
Банкомат на фризьорски салон беше пръснат на парчета в неделя сутринта в Хасково. Устройството на фасадата на ателието на ул."Стара планина„ е пръсн...
Пекински пожарникари предизвикаха повторен взрив в обхваната от огън химическа лаборатория в престижния университет "Цинхуа" в китайската столица, пре...
Изоставен куфар вдигна на крак полицията в столицата. Той е бил открит на кръстовището на бул. „България" и бул. „Гоце Делчев", съобщи бТВ. Екипи на...
Кралският флот унищожи огромна немска мина от Втората световна война. Тя беше открита в провлака Солент, който отделя остров Уайт от Великобритания....
Футболният агент Леонид Истрати получи бомбена заплаха. В двора на посредника в молдовската столица Кишинев беше взривена ръчна граната, модел РГ-42....
Колан за взривяване без детонатор е открит в южната част на Париж. Това съобщава агенция АП, позовавайки се на изказване на полицейски служител. Чис...
Неизвестни лица в украинската Херсонска област взривиха двата останали електрически далекопровода, по които се подаваше електричество към Крим. Това с...
Последните секунди от живота на шахидката Хасна Аитбулахсен. Това показва уникално видео, появило се днес в социалните мрежи. То е направено от свидет...
В Лондон при контролирана експлозия полицията взриви подозрителен автомобил близо до станция на метрото. Колата е била изоставена до светофар с отвор...
67- годишният полски гражданин, който е подал сигнала за бомба на полета Полша -Египет, е употребил алкохол. При разпита по-късно самият той е призн...
Парижката прокуратура потвърди, че по време на антитерористичната операция в предградието Сен Дени една жена се е взривила, предаде BFMTV. Жената се...
22-годишната красавица Кася Спихала взриви обстановката в "Рух" преди регионалното дерби с "Гурник". Хубавицата направи зашеметяваща сесия на стадиона...
Шестима души са били застреляни от полицията в китайската провинция Синцзян, съобщи BBC. Местни медии съобщават, че те са се опитали да взривят неизве...