Великобритания си спомня за кралица Елизабет
Не са предвидени обаче големи възпоменателни церемонии
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Не са предвидени обаче големи възпоменателни церемонии
Митингът завърши с молитва в памет на жертвите на тоталитарния режим
Азербайджан защити своята териториална цялост и възстанови основните права на почти един милион разселени азербайджанци
На 16 май 2021 г. се навършват 4 години от загубата на ПРОФ. Д-Р ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ЦОЦОРКОВ
Джей Ло, Кардашиян и други се присъединиха към публичното възпоменание за спортиста
Певицата откри публичното възпоменание за спортиста
На 27 януари през 1945 г. войниците на Червената армия освобождават концлагера “Аушвиц“
Близо 50 държавни и правителствени ръководители от цял свят участваха в церемонията
Навършват се 75 години от освобождаването на концентрационния лагер Аушвиц
На среща за възпоменание на Холокоста ни представя външният министър Захариева
Дeнят нa възпoмeнaниe нa жepтвитe, зaгинaли пpи oпoжapявaнeтo нa Cтapa Зaгopa и Cтapoзaгopcĸoтo ĸлaнe пpeз 1877 г., ще отбележат днес потоомците на хи...
Добрич. В Световния ден в памет на жертвите на пътни инциденти отец Емануил отслужи панихида в двора на храм "Света Троица" в Добрич пред оброчния кръ...
"Днешният ден ни връща отново към трагичната дата на 4 април 2004 г., когато автобус, пълен с български деца от град Свищов, завръщащи се от екскурзия...
Благоевград. Мюсюлманите в гърменското село Рибново настояват да има съдебни дела и осъдени за възродителния процес. Те твърдят, че само така ще бъде...
София. В неделя отбелязваме деня за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшестви. Денят се отбелязва в международната общност с резолюция...
С. Черничево. Много жителите на крумовградското село Черничево и техните потомци от страната и чужбина организираха възпоменание на жертвите от 1913 г...
Снайперисти и кучета пазиха първите мъже, проверяват за бомби и патрулките
Бургас. На летище "Сарафово" се провежда възпоменателна церемония в памет на жертвите на терористичния атентат от 18 юли 2012 г. Загиналите петима изр...