Кмет и общински съвет полагат клетва в София
В рамките на сесията днес Столичният общински съвет предстои да избере свой председател
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В рамките на сесията днес Столичният общински съвет предстои да избере свой председател
На извънредно заседание вчера парламентът гласува със 131 гласа „за“ правителството
Сред поставените на най-важно място на тържеството е и вселенският патриарх Вартоломей
В двореца Бештепе присъстват високопоставени представители на 78 държави
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг също пристига в турската столица
В Чехия ролята на президента е до голяма степен церемониална
На официална церемония Кирил Петков ще предаде властта на Гълъб Донев
Христо Доков и новоизбраният общински съвет положиха клетва и встъпиха в длъжност
Новият кмет на пазарджишкото село Семчиново Пламен Темелков встъпи в длъжност. Той влезе в сградата на кметството под засилена полицейска охрана, съоб...
Бразилия. Сътрудничеството в рамките на БРИКС остава приоритетно направление във външната политика на Бразилия. Това заяви Дилма Русеф, която снощи оф...
София. Новият директор на Военномедицинска академия (ВМА)- полк. Крум Кацаров встъпи официално в длъжност. В Аулата на ВМА днес се състоя официалната...
София. Изненадващо съобщение бе разпратено до редакциите, включително и до агенция Стандарт Нюз, от пресцентъра на Министерския съвет. В него се съоб...