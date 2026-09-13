Ще има ли газ, чака ли ни режим на тока? Експертът пред Стандарт
Видя се, че не може да се разчита на "Газпром" за сигурни доставки, казва Калоян Стайков
Следете всички новини, анализи и коментари за Временна Комисия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Видя се, че не може да се разчита на "Газпром" за сигурни доставки, казва Калоян Стайков
Срокът на действие на комисията е до три месеца
В ГЕРБ са обезпокоени от изтеклите данни на граждани при проникването в базите данни
Временна парламентарна комисия ще проучва фактите и обстоятелствата, свързани с твърдения за намеса на Руската Федерация и Република Турция във вътр...
Временната комисия към Българския футболен съюз, която трябва да вземе решение за съдбата на "Литекс" в елита, не взе решение днес и отложи своето ста...
БСП иска създаването на временна парламентарна комисия за новия дълг в размер на 16 млрд. лева. Това съобщиха депутати от БСП пред БГНЕС. И уточниха,...
София. Парламентарната група на Патриотичен фронт (ПФ) поиска временна парламентарна комисия, която да разследва случаите с насилие над деца. Тов се к...
София. Депутатите създадоха Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на фирмите, които имат лиценз...
Тя ще се състои от 12 народни представители
София. Народното събрание обсъжда две предложения за временна комисия за Изборния кодекс. От ГЕРБ предлагат създаване на временна комисия за промени...