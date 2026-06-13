Лудогорец уволни Павел Върба
Станислав Генчев ще води временно шампионите
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Станислав Генчев ще води временно шампионите
Треньорът дава пресконференция
Треньорът на Лудогорец благодари на лекарите
Треньорът ще остане в болницата в Русе поне седмица
Върба е преместен от Разград в Русе
Жребият за Лига Европа е много важен, заяви треньорът на Лудогорец
С тази игра ще имаме проблеми в Шампионската лига
Нападателят на Сошо отказва да остане във Франция
Учени откриха във върбата ефикасно средство за борба с рака
Треньорът Върба е под карантина в Чехия
Трябва да сме готови за много тежък двубой, категоричен е треньорът на Лудогорец
Италианците не го вземат този проблем с коронавируса толкова сериозно колкото в България", заяви треньорът на Лудогорец
Треньорът на шампионите е оптимист за мачовете с Интер
Новият треньор на шампионите с първа пресконференция
Треньорът отказа да обяви дали ще има нови при шампионите
Мачовете с Интер са с приоритет
Спецът обяви, че за последно е водил Виктория Пилзен