Генчовска с нов пост в служебния кабинет
Димитър Стоянов официално пое поста от предшественика си Драгомир Заков
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Димитър Стоянов официално пое поста от предшественика си Драгомир Заков
В сградата се извършва дезинфекция
Столичната община ще прави градинка на нейно място Столична община може да премахне сградата на Информационния център на военното министерство в цент...
София. Цялото политическо ръководство на Министерството на отбраната е впрегнато да води преговори с политическите сили за увеличение на бюджета на ве...
София. Зад нас остава една трудна година. Това каза министърът на отбраната в оставка Ангел Найденов, който днес направи отчет на работата на поверено...
Правата на военните не са привилегии, за да бъдат орязвани, казва Ангел Найденов