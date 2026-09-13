Военен преврат в Мианма, президент и премиер в ареста
Въоръжените сили обявиха днес извънредно положение
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Въоръжените сили обявиха днес извънредно положение
По време на опита за преврат нещата в Турция се случваха в минути, в секунди. Хората имаха нужда от постоянна информация онлайн. Този случай трябва д...
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отново провокира критиците си с думите, че турският народ иска да бъде възстановено смъртното наказание и упра...
Гръцкият външен министър Никос Кодзиас призова Турция да прояви въздържаност и да не връща смъртното наказание след неуспешния опит за преврат миналат...
В телевизионно обръщение тази нощ президентът Реджеп Тайип Ердоган призова турския народ да запази спокойствие по отношение на ситуацията след неуспеш...
Бизнесът ще върви както обичайно, няма да има ограничения, ще има свобода на движенията на вход и на изход и може да посещавате всяко място, което жел...
Кадрите са на министерството на образованието и са заподозрени във връзки с Фетхуллах Гюлен От Министерството на образованието в Турция днес са отстр...
ЕС няма да предостави на Турция право на безвизови пътувания тази година, заяви Гюнтер Йотингер В сряда ще бъде свикан съвета за национална сигурност...
Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов заяви в ефира на бТВ, че "българската граница не е пропусклива. Охраната по границата ни е засилена, включително...
Близо 9000 полицаи уволнени след неуспешния преврат в петък, арестувани са 7500 души Прехвърлят спешно 1800 командоси в Истанбул, евакуират парламент...
Тихомир Безлов,Център за изследване на демокрацията Все още е рано да се каже какво точно се случи между Вашингтон и Анкара по време на драматичните...
Хората в сградата на парламента в Турция са евакуирани. Причината е постъпила информация за готвено нападение, информира ТАСС, като са позовава на вес...
Президентът на Русия Владимир Путин, в телефонен разговор с турския си колега Реджеп Ердоган, осъди опита за военен преврат от петък вечер, информират...
Във Варна рано тази сутрин пристигнаха първите автобуси с пътници, които бяха блокирани в Истанбул при опита за преврат
Хората са разтревожени от случващото се в Истанбул, но няма паника В момента изселници от Турция са в Светулка, разтревожени от това, което се случи...
Френският държавен глава Франсоа Оланд каза, че очаква, че ще има период на репресии в Турция след неуспешния опит за преврат. Всичко за опита за пре...
Здравният министър Петър Москов коментира в ефира на бТВ случващото се в последните дни в Турция, като заяви, че позицията на България е да пледираме...
Председателят на АБВ Георги Първанов определи в ефира на Нова телевизия опита за преврат в Турция като "странен". Президентът на България (2002/2012)...
САЩ нямат интерес от метежа, външната намеса е конспирация Членството й в ЕС зависи от избора: демокрация или репресии, казва Весела Чернева, програм...
Всички гранични пунктове по границата на България с Турция след опита за военен преврат в южната ни съседка, са отворени за движение, информира БНТ....