Хотелиери бесни! Фалшиви новини плашат туристите по Черноморието
Оказва се обаче, че водата в Черно море е абсолютно чиста
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Оказва се обаче, че водата в Черно море е абсолютно чиста
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