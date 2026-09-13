Слави в атака. Стартира голяма акция
Започва утре
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Започва утре
Депутатите отхвърлиха искането за свикване на Велико Народно събрание
За да мине обаче решението ще са нужни 160 гласа от депутатите
Това е решението на депутатите днес
ГЕРБ е партията на бъдещите кметове, а на Цветан Цветанов оставяме бившите, каза той
Властта се вторачи във ВНС, Радев - в оставките, опозицията във въстанията
Марешки получил хиляди обаждания от граждани и са го накарали да промени решението си
От страна на ВМРО условието е да бъдат приети техните предложения
Според формацията е нужно съставянето на по-широк кабинет, а не „ремонт на парче”
Изготвеният проект на нова Конституция е поредният удар срещу демокрацията и държавността
Заседават ръководствата на партията и на парламентарната група
Вицепремиерът с мнение защо кабинетът не трябва да подава оставка
За ВМРО е останало неясно защо трябва да се бърза толкова много
ВНС с 400 депутати ще бъде много по-легитимно да проведе дебата и гласуването
Защото предложенията, които имат могат да бъдат приемливи и неприемливи
Нинова обяви за преврат предложението на ГЕРБ за нов основен закон на страната
Независимите народни представители са отказали среща с ГЕРБ
При него няма диалог, има размахване на пръст, оплака се депутатът Валентин Касабов
Към настоящия момент от ДПС все още не са отговорили на поканата на ГЕРБ за среща
Три топ представителки на ГЕРБ ще разговарят с другите партии за конституция и ВНС