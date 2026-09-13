Вложители за NEXO: Лъжци, крадци и схемаджии
Криптопирамидата бори с ботове и трол мрежа негативните коментари за себе си в мрежата
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Криптопирамидата бори с ботове и трол мрежа негативните коментари за себе си в мрежата
Бившият министър на културата коментира и напрежението в редиците на Патриотите. Според Рашидов е нормално четири различни партии да мислят по малко п...
Българската народна банка (БНБ) дължи обезщетение на вложителите с гарантирани депозити в Корпоративна търговска банка (КТБ) за това, че над 5 месеца...
Фалиралата банка отчете загуба от 10 млн. лв. за три месеца Над 99% от кредитите, отпуснати от Корпоративна търговска банка (КТБ), не са връщани редо...
София. Днес ТБ "Виктория" отваря врати, както беше решено от Управителния съвет на БНБ в края на ноември. Банката, която от 22 юни е под специален над...
София. Прехвърлените суми от гарантираните депозити в КТБ са достигнали 2,079 млрд. лв. до края на работния ден във вторник, става ясно от данни на Фо...
София. Към 12.00 часа днес са се разпоредили с гарантираните си влоговете малко над 16 000 вложители, сумата с която са се разпоредили е 600 млн. лв....
София. Граждани изпълниха пространствата пред банки в страната от ранни зори. Причината е, че днес започва изплащането на гарантираните депозити в КТБ...
И цивилни полицаи ще се включат в охраната на банковите клонове заради разплащането на влоговете от КТБ. "Няма да има мобилизация на полицаи от страна...
Няма да има мобилизация на полицаи от страната и МВР няма да се превръща в частен охранител на вложителите, които на 4 декември ще могат да разполагат...
Пловдив. Полицаи и цивилни ще охраняват клоновете на банките, от които вложителите в КТБ ще могат да теглят гарантираните си влогове, съобщи вътрешния...
София. На 12-и декември ще започне обслужване без ограничения на вложителите в ТБ "Виктория", стана ясно, след като днес управителният съвет на БНБ да...
Смятат валутните влогове в КТБ по курс от 4.XII
София. Недоволни вложители в КТБ излизат на протест с бидони днес пред Народното събрание. инициативата ще се проведе от 12 часа. Те настояват за нез...
Утре отново излизат на протест София. Вложители в Корпоративна търговска банка (КТБ) ще наемат международната разследваща компания CCI AG (Competitiv...
София. Част от протестиращите вложители в КТБ на два пъти са се опитали да влязат в сградата на Народното събрание, където в момента се провежда първо...
Няма шанс банката да бъде спасена Първите пари от гарантираните влогове в КТБ може да бъдат изплатени за Никулден. Това ще стане, ако БНБ поиска лице...
Законопроектът на Цонев и Пеевски цели пълна прозрачност и публичност