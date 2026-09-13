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Първи пари от КТБ за Никулден

Първи пари от КТБ за Никулден

Няма шанс банката да бъде спасена Първите пари от гарантираните влогове в КТБ може да бъдат изплатени за Никулден. Това ще стане, ако БНБ поиска лице...

24 октомври | 5:00
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