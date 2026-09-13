Български град вплита семейни истории в необикновена рокля
Дантели на майки и баби от Вълчи дол стават част от мащабния проект на дизайнера Иван Донев
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Дантели на майки и баби от Вълчи дол стават част от мащабния проект на дизайнера Иван Донев
Посвочват лице за контакт и името на човека с проблеми
Пистата е единствена в Североизточна България
В неделя се проведоха частични избори за кмет на варненската община Вълчи дол
Таня Петрова, Жечка Георгиева, инж. Владимир Ненков от Девня и Димитър Тодоров от Вълчи дол се срещнаха с директори на училища и детски градини в общ...
Той е превозвал деца с два промила алкохол
Офисите работят от 16 до 19 октомври в трите общини
В лицето на Тошко Янев залагаме на компетентен и отговорен човек, за който работата е отговорност. Искаме в тези общини, в които сме допуснали грешки...
Гарантирането на финансова стабилност в общината е сред основните приоритети на кандидата на ПП ГЕРБ за кмет на Вълчи дол Тошко Янев. Янев и кандидати...
Варна. Варненци и всички хора по морето няма защо да бият път до зимните курорти, за да се спускат със ски. Най-близката писта е в местността Кошу баи...
Варна. Комисия започва огледи във варненската община Вълчи дол, Варненско, където проливен дъжд нанесе големи щети на къщи, улици и обществени сгради....