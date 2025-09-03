Гривни с QR код за хора с деменция и епилепсия създаде община Вълчи дол

Специални гривни с QR код, служещи за подкрепа на хората със симптоматика на деменция и епилепсия, както и на техните близки, съобщиха от общинската администрация на Вълчи дол. Гривните са водоустойчиви, зелени на цвят с обезопасено закопчаване, което не позволява самостоятелното им сваляне от носещия, с вграден QR код. Текстът на зелената гривна, който ще се генерира от кода гласи : "Аз съм (името на човека). Страдам от деменция или епилепсия. Понякога съм дезориентирана. Моля, в случай, че ме видите в това състояние да позвъните на близките ми на тел.0897123456"

„Гривната е ненатрапчива и носи емблематично послание – тя показва, че човекът не е просто "разсеян" или "странен", а има реален здравословен проблем“, допълват от общината.

Гривната ще ориентира хората, които забележат човек със зелена гривна, който е дезориентиран, как да реагират, за да му помогнат. Освен това тя помага и за подобряване реакцията и комуникациите между на институциите като полиция, болници, социални служби при извънредни ситуации.

Право на гривна имат възрастни хора и лица с увреждания, а услугата е безплатна.

„Включването в социалната услуга става чрез попълване на заявление за участие и декларация за обработка на лични данни, които може да подадете в административната сграда на Община Вълчи дол на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1,тел. 051312317 както и на e-mail: [email protected]“, уточняват от общината.

Очакванията на лекари и близки са, че и други общини ще въведат зелените гривни.

