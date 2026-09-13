Икономист разочарова за влизането в еврозоната. Къде е проблемът?
Да не се внася сега нов бяджет в парламент, препоръчва доц. Виктор Йоцов
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Да не се внася сега нов бяджет в парламент, препоръчва доц. Виктор Йоцов
До голяма степен инфлацията у нас е привнесена, смята доц. Виктор Йоцов
Това съветва икономистът Виктор Йоцов
Опасност от нов вид финансова криза има, а външните шокове, които могат да я породят, не бива да бъдат пренебрегвани. Това коментира преподавателят в...