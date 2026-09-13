Проф.Янакиев: Политическият вот не е за "фенклуб"
Ранните симптоми на фашизоидността е разделянето на елит и народ
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Ранните симптоми на фашизоидността е разделянето на елит и народ
ВНС с 400 депутати ще бъде много по-легитимно да проведе дебата и гласуването
Нека първо Германия въведе машинно гласуване, тогава ние
София. ДПС не възразява да се свика и Велико Народно събрание, за да не се прегазва действащият закон. Това заяви от парламентарната трибуна лидерът н...
Кратък двугодишен мандат на 43-ото народно събрание и свикване на Велико такова с цел промяна на конституцията искат от Реформаторския блок. "Това е а...
Кратък двугодишен мандат на 43-ото Народно събрание и свикване на Велико такова с цел промяна на Конституцията искат от Реформаторския блок. "Това е а...
София. За предсрочни избори, които да доведат до фундаментална промяна на принципите, на които работи държавата, настоя Константин Тренчев, президент...
София. Правомощията на президента не могат да се регламентират без Велико народно събрание – било да се намалят, било да се увеличат.Това каза пред „Ф...
Основният призив, който направих в петък, е да не се бойкотира гласа на народа
Хората на Тренчев с ултиматум - или Велико народно събрание, или национален бунт
София. Членове на националното ръководство на РЗС ще внесат жалба до Конституционния съд чрез Министерски съвет за фалшификация в изборните секции в Т...
София. Лидерът на Ред, законност и справедливост Яне Янев отново призова за свикване на избори за Велико народно събрание. Според него новоизбраните д...