Златният сезон на археолозите. Уникална находка и във Велики Преслав.
Говори д-р Радостина Благоева
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Говори д-р Радостина Благоева
Велики Преслав гласува за него с 14% и му даде знак, че иска бензиностанция
Момчето е в болница с наранявания по главата
Изложбата е посветена на 150-годишнината на БАН
Сигурността на всеки българин е задължителна, категорична е лидерката на БСП
С дарение на строителен предприемач, който изповядва исляма, ще бъде ремонтирана църквата „Св. Троица” във Велики Преслав
Парите са по европроект за разкриването на два центъра за социални услуги
"Песимист съм по отношение на реформата, от която се нуждаят европейските институции, каза във Велики Преслав Йотова
Велики Преслав е сред малкото градове, притежаващи писмен паметник от времето на освобождението и за поредна година родолюбиви българи от „Традиция” щ...
Състезание по лъвски скок в памет на Апостола организира тази сутрин преславското читалище „Самообразование за учениците в квартал "Кирково",
Общинската болница във Велики Преслав има общо над 130 хил. лв задължения към доставчици и към персонала и на практика е пред фалит
Протестът е заради отказа на общинския съвет да предостави туристическата спалня за безвъзмездно стопанисване на дружеството.
Общо 100 порции рибена чорба ще бъдат раздадени днес за празника пред домашния социален патронаж във Велики Преслав
Дарението съдържа месо, колбаси, млечни продукти, захарни изделия, напитки и продукти за кухнята
Катрин Мидълтън в роклята на нашия дизайнер
Старата българска столица се пренесе в ЦУМ Умалено копие на Велики Преслав ще стане декор за нов филм, който ще покаже блясъка на старата българска с...
Французинът Шлюмберже създава науката за византийските печати Преди 30 години се появиха металотърсачите или металните детектори. Тогава разкривах дв...
Цар Симеон и неговата царица посрещнаха Сергей Станишев в архитектурния музей на Велики Преслав. Облечените в специални костюми младежи, пресъздаващи...
Предполагат, че е на Петър I, учените разкопаха и водопровод с украса
Велики Преслав. С провеждането на двудневна международна конференция във Велики Преслав бе дадено началото на честванията по случай 1120-годишнината о...