Ралица Ангелова издаде тайна за "Тоника СВ" и Ваня Костова
Тя даде едно от редките си интервюта
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Тя даде едно от редките си интервюта
Кой е проблемът в ежедневието на Боян
Какво каза победителката Кали
Наградата ще бъде връчена на нейния син Боян Михайлов
Ванеса и Божидар разтърсиха Летния театър
Финалът на конкурса е на 31 юли
Непоносимо е, дъщеря ми Ванеса ме крепи, признава д-р Боян Михайлов
На „Бургас и морето“ ще се изпълни концерт-спектакъл на Стефан Диомов в памет на покойната певица
Още е в шок заради приятелката си
Боян Михайлов възнамерява да издаде албум с нови песни, които е записал с майка си
Тя имаше уникален глас, категорична е звездата от "Тоника"
Поклонението беше в храма Св.Седмочисленици
Поклонението на Джеки е на националния стадиона, на Ваня Костова в "Свети Седмочисленици"
Композиторът Стефан Диомов я разкри
Инфаркт е покосил прочутата певица в дома й
Боян Михайлов и Ванина излизат на фестивала „Бургас и морето”
Голямата певица си отиде внезапно на 64
За мен беше удоволствие да й дам най-хубавите си песни, заяви композиторът
Голямата певица сега имала паник атаки заради Ковид-19
Певицата бе на 64