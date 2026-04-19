Уникално разкритие дава нови данни за истинския граф Дракула
Владетелят е послужил за прототип на литературния герой на Брам Стокър
Телевизионният театър представя спектакъла на Павел Павлов
София. Само родените в събота и наследници на кръвопийци могат да "убият" вампири. Това е залегнало във фолклорните предания, разкри проф. Николай Овч...
Димитър Бербатов вампиряса за Хелоуин. Българинът стана главен герой в любопитна анимация на "KICKTV". В нея световноизвестни футболисти са превърнати...
Перперикон. На две християнски погребения, с необичайни от гледна точка на религиозния канон ритуали, попадна екипът на проф. Николай Овчаров на Пер...
Пловдив. Скелет с тухла в устата и с керемида върху черепа откриха пловдивски археолози в подножието на Трихълмието в Пловдив. При спасителни археолог...
Бургас. Созополският вампир Кривич и прочутият граф Дракула ще побратимяват родните си градове. Кметът на морския ни град Панайот Рейзи отпътува вчера...
Рим. Вампирско гробище откриха археолози в град Гливице, Южна Полша, съобщи италианският в. "Кориере дела Сера". Първоначално учените се надявали да...
През миналата година археолозите в Созопол откриха скелет на мъж, прободен в гърдите от прът. С тази находка, която е изложена в морския град, Българи...
София. Келан Лъц, известен с вампирската си роля в сагата "Здрач", зарадва българските си почитатели, като съвсем неочаквано се появи на хип-хоп парти...
Созопол. Средновековния мъж, наричан созополският вампир, се завръща в Созопол и там вече ще бъде част от археологическата експозиция на морския град....
Българският граф Дракула ще пътува до родния град на по-късния си братовчед от Румъния. Това съобщи Александрина Исайлова, директор на франкофонския...
Монтана. Строители откриха вампир в самия център на Лом, на метри от сградата на общината, съобщи историкът Валери Стоичков. Те се натъкнали случайно...
Кула на император излезе под Созопол