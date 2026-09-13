Любим актьор гушна трето бебе, коя е майката
След две дъщери той се похвали със син
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След две дъщери той се похвали със син
В Софийския районен съд са образувани две дела във връзка с напрежението между Морфов и Василев
Известен актьор напусна
Моноспектакълът по „Дервишово семе“ е тъжно-комична изповед за капризите на съдбата
Вече наричат така известния актьор заради ролята му в „Дяволското гърло“
Зорница София и Валери Йорданов
Валери Йорданов, един от най-играещите актьори в Народния театър и в родното кино, собственоръчно се е татуирал за сефте. Тогава юнакът е бил само на...
Инж. Валери Йорданов е роден на 20 декември 1960 г. в Перник. Завършил Висше военно-общовойсково училище „Васил Левски", Велико Търново, обучавал се е...
В клуба на ПП ГЕРБ - район „Витоша" кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Витоша" инж. Валери Йорданов и кандидатите на ГЕРБ за общински съветници Мита...
Приоритет в работата ми са мерките за ограничаването на битовата престъпност в район „Витоша". Това заяви кандидатът на ГЕРБ за втори мандат за кмет н...
Време е за ново възраждане, казва известният актьор, който получи втори "Аскеер" и признание в Кан Преди няколко вечери Валери Йорданов игра в "Заешк...
Актьорът участваше в работилница за сценарии на фестивала в Кан
София. Бившият директор на СДВР Валери Йорданов беше избран от Столичния общински съвет за кмет на район Витоша. Той ще поеме поста от Стойко Дуков, к...
Влакът я удари, лекари се борят за живота й