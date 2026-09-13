Русия връща свои наемници от Африка! Праща ги на друг фронт
ЧВК "Вагнер", най-известната група руски наемници, беше разформирована и реорганизирана след смъртта на лидера ѝ Евгений Пригожин
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ЧВК "Вагнер", най-известната група руски наемници, беше разформирована и реорганизирана след смъртта на лидера ѝ Евгений Пригожин
Какво съобщиха от "Вагнер"
Русия има пръст във войната в Близкия изток, разкри президентът
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Бойците на Вагнер са позиционирани в Сирия, където присъства и щабът на "Хизбула"
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Боец от "Вагнер" проговори
Над 7 000 наемници са във военната групировка
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С кого се срещна руският президент
Какво ще предприеме Киев
Kакво е казал той на Ялтенската конференция
Какво твърди известен руски политолог
Продължава мистерията около генерала
Путин със сложна задача - да омаломощи частната армия, но и да я използва за своите цели
В него той говори за сигурността и спекулациите дали е жив
На гробището край Москва
Какво следва
Путин не присъства
След генетични тестове