Всичко за Уши

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Нов хит - гримирани уши

Нов хит - гримирани уши

Последният писък на модата е гримът за уши, при който се изписват в различни цветове възглавничките на ушната мида, пише в. "Метро". Това е само един...

05 юли | 13:09
0 коментара
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Летен грип удря и в ушите

Летен грип удря и в ушите

Започва с главоболие и отпадналост, може да се появят обриви Летен грип пълни болниците в последните седмици. Симптомите са като на зимния, но вируси...

09 юли | 21:35
1 коментара
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