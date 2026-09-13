Защо е опасно да чистим ушите си
Отсъствието на ушна кал увеличава шанса ушите да се инфектират
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Отсъствието на ушна кал увеличава шанса ушите да се инфектират
При проблеми с ушите не търсете лек от аптекаря, а веднага отидете при специалист, съветва проф. Анджелика Димитрова Лятото е тук и вече мислим за от...
Последният писък на модата е гримът за уши, при който се изписват в различни цветове възглавничките на ушната мида, пише в. "Метро". Това е само един...
Започва с главоболие и отпадналост, може да се появят обриви Летен грип пълни болниците в последните седмици. Симптомите са като на зимния, но вируси...
Кюстендил. Бебе се роди без уши в Кюстендил. Пеленачето Бойко проплакало преди два месеца в местната болница, съобщи в. "Струма". Момченцето има и мал...
София. Радикалната реформа в сектора за сигурност, предприета от новия кабинет, раздели на части МВР и вече прехвърли в ДАНС Главната дирекция "Борба...