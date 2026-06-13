Германското разузнаване с разкритие! Кой пусна ковид заразата
За тази версия се говори още от началото на пандемията
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За тази версия се говори още от началото на пандемията
Произходът на пандемията твърде вероятно е лабораторен инцидент
Много по-рано са започнали подготовки да PCR тестове
Китaй oтхвърля ярocтнo хипoтeзaтa зa лaбoрaтoрния прoизхoд нa вируca
Нулевият пациент с коронавирус може да е бил служител в лабораторията на Института по вирусология на Ухан
Масовото тестване в 11-милионния град приключи
Тям не бе съобщавано за нови заразени от май 2020 г.
Въпреки ваксинацията стотици хиляди жители бяха подложени на локдаун
"Институтът по вирусология в китайския град Ухан никога не е допускал изтичане на коронавируса"
Според него учените в лабораторията на Ухан са били инфектирани преди пандемията
Те се разболели през ноември 2019 г. и е трябвало да бъдат хоспитализирани.
Има безброй различни идеи за произхода на вируса, включително поредица от конспиративни теории
По данни на агенцията, поривите на вятъра са достигнали 23,9 м/с
Американските разузнавателни служби все още не изключват хипотезата за инцидент в лаборатория
Така смята американски експерт
Експертен екип на СЗО посети по-рано тази година централния китайски град Ухан
Работата на Визендангер не се представя за научна, но в нея се споменават сериозни аргументи
През декември 2019 е имало много заразени в Ухан
Нараства напрежението относно разследването на Световната здравна организация
Експертите на Световната здравна организация отхвърлиха спорната теория