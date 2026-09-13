Бесен Минеков се втурна към Пловдив, тежка закана
Той замина спешно за града, тъй като тютюнев склад бе разрушаван незаконно
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Той замина спешно за града, тъй като тютюнев склад бе разрушаван незаконно
Голям пожар в тютюнев склад в Дупница изгасиха огнеборци в събота вечер. Сигналът към Района служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Кю...
Пожар обхвана Тютюневите складове в Пловдив. На място бяха са изпратени близо 10 пожарни автомобила, които с часове се бориха да овладеят огнената сти...
Най-добре е Тютюневият склад в Пловдив да се съхрани в сегашния му полуразрушен вид Тони Николов,Култура.бг Безобразието в България със сигурност им...
Старият тютюнев склад в Благоевград, който е паметник на културата, ще бъде превърнат в търговски център. Това е инвестиционното намерение на бизнесме...
Оставката на главния архитект на Пловдив Румен Русев поиска лидерът на ДСБ под тепетата Пепа Деведжиева, която е и общински съветник. Поводът бе сканд...
По идентичен случай с този в Пловдив в Харманли е разрушен тютюнев склад, който се оказва, че е паметник на културата. Багерите сринаха до основи на...
Министърът на културата Вежди Рашидов заяви, че тютюневият склад в Пловдив трябва да бъде възстановен в оригиналния му вид. Той е разпоредил да се обр...
Мястото на тютюневия склад в Пловдив е било готвено за сити център. Това съобщи "Марица" и уточни, че фирмата „Одрин 8" ЕООД, кръстена на адреса на па...