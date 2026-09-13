Петкович ще празнува титлата със сливовица
Победителката в тазгодишното издание на Турнира на шампионките Андреа Петкович разкри, че ще полее успеха със сливовица. "Когато гледам футбол, пия...
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Победителката в тазгодишното издание на Турнира на шампионките Андреа Петкович разкри, че ще полее успеха със сливовица. "Когато гледам футбол, пия...
София. Андреа Петкович (Гер) е победителката от Garanti Koza WTA Турнира на шампионките в София. На финала в „Арена Армеец родената в Босна и Херцегов...
София. Андреа Петкович (Гер) спечели последната битка в трите издания на Garanti Koza WTA Турнира на шампионките в София. От 2015-а надпреварата се ме...
София. Германката Андреа Петкович (на снимката) срещу Флавиа Пенета (Ит) е финалът в тазгодишното издание на тенис турнира "Garanti Koza WTA Tournamen...
София. В повече от 40 страни, плюс България, ще се предават директно полуфиналите и финалната среща от Garanti Koza WTA Турнира на шампионките в София...
Най-добрата българска тенисистка Цветана Пиронкова е сгодена за дългогодишния си приятел Михаил Мирчев. Това разкри самата тя след третия си мач от Ту...
София. Цветана Пиронкова записа трета поредна загуба в група "Средец" на Garanti Koza WTA Турнира на шампионките в София, което означава и край за нея...
София. Най-добрата ни ракета при жените Цветана Пиронкова няма да може да продължи към полуфиналите на Garanti Koza WTA Турнира на шампионките в София...
София. За първи път в историята на Турнира на шампионките в София поставената под номер 1 тенисистка няма да играе на полуфинал. 11-ата в света Екатер...
Испанската тенисистка Гарбина Мугуруса разкри, че е луднала по шопската салата. Това стана в третата част на своя блог, който води от София. "Лошата с...
София. Най-добрата ни тенисистка Цветана Пиронкова загуби и втория си мач от Група "Средец" на Турнира на шампионките в София. Цвети падна с 5:7, 2:6...
В любопитна ситуация попадна Цвети Пиронкова преди първия си мач от Турнира на шампионките в София срещу Доминика Цибулкова. За съжаление словачката с...
София. 25 деца от Тенис клуб "Русе" пропътуваха 5 часа с автобус, за да гледат днешните срещи от програмата на Garanti Koza WTA Турнира на шампионките...
София. Новата звезда на световния тенис Гарбине Мугуруса е тенисистката, която тази година води блог от Garanti Koza WTA турнира на шампионките. „Здр...
София. Изпълнителният вицепрезидент на Женската тенис асоциация Лорънс Епълбаум е в България. Той заяви, че страната ни може да продължи да организир...
София. Звездата на българския женски тенис Цветана Пиронкова стартира със загуба участието си в тазгодишния Garanti Koza WTA Турнира на шампионките в...
София. Участничките в Турнира на шампионките се събраха на изискано парти в "Естерхази бар" в София. Красота, чар и стил показаха Цветана Пиронкова, Е...
София. Най-добрата ни тенисистка Цветана Пиронкова призна, че се надява на добро представяне в Турнира на шампионките на WТА с награден фонд 750 хиляд...
Цветана Пиронкова попадна в група "Средец" на започващия във вторник Турнир на шампионките в з. "Арена Армеец" в София. Тя ще срещне фаворитките Домин...
София. Обилният снеговалеж не успя да попречи на Цветана Пиронкова да пристигне от Пловдив до София с автомобил и да направи първата си тренировка пре...