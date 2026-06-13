Новата туристическа атракция - Коматинските скали
Зашеметяваща гледка, уникална пещера и мистично дряново дърво
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Зашеметяваща гледка, уникална пещера и мистично дряново дърво
Медиумите правят бизнес, 17 000 чакат на опашка за гадаене
Български туроператори предлагат новата атракция срещу 1000 лева за пет дни, филмът увеличи посещенията с 30 на сто
В турския курорт Кушадасъ решиха да привлекат вниманието на туристите по необичаен начин - за развитието на дайвинга в Егейско море бе потопен "Еърбъс...
Вчера в СУ "Климент Охридски" се проведе едно изключиелно интересно събитие - представяне по нетрадиционен начин във вид на театрален спектакъл на тур...
Уникални плочи с релеф и орнаменти от 2 век пр. н.е., датирани от Националния исторически музей, стават туристическа атракция в Разлог. Общината възст...
Благоевград става все по-цветен и зелен. Не само е център на култура, спорт и младост, но и привлекателно място за туристи. В навечерието на един от н...
Панорамната алея „Стъпалата" край Разлог ще бъде официално открита на 16 април. Събитието се очаква не само от местните хора, тъй като обектът е извес...
Чешма сменя фонтана на площад "Славейков", строят още една на "Гарибалди" Проектите за централната градска част на София са по предишната европрограм...
Екокомплекс „Шерба" в гората на варненското село Гроздьово става туристическа дестинация на трите морски общини- Несебър, Бяла и Долни Чифлик. Те при...