Всичко за Турция Протести

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Последни новини Свят
Съдят 26 турци за бунтовете

Съдят 26 турци за бунтовете

Анкара. В Анкара започна съдебен процес срещу 26 души, обвинени в организиране на незаконни протести и подстрекателство към насилие. Прокуратурата пои...

22 юни | 21:55
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Напрежението в Турция спада

Напрежението в Турция спада

Истанбул. Обстановката в Истанбул започна да се успокоява в петък. След продължителните напрегнати дни и нощи правителството даде сигнал за адекватно...

14 юни | 18:52
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