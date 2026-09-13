Туитър отказа помощ на Анкара
Социалната мрежа Туитър е отказала на турските власти да им сътрудничи в разследването на участието на социалните мрежи в протестите за парка "Гези" в...
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Социалната мрежа Туитър е отказала на турските власти да им сътрудничи в разследването на участието на социалните мрежи в протестите за парка "Гези" в...
Анкара. В Анкара започна съдебен процес срещу 26 души, обвинени в организиране на незаконни протести и подстрекателство към насилие. Прокуратурата пои...
В Анкара "угасиха" свещи с водни оръдия, бутат палаткови лагери
Измир. Протестите в Турция продължават. В Измир рано тази сутрин полицията разруши палатков лагер на протестиращите в подкрепа на парка „Гези". Част о...
Турският вицепремиер Бюлент Арънч хареса новата форма на протест в страната - стоящия протест, и дори насърчи действия от подобен характер, съобщи Си...
Анкара. От вътрешното министерство на Турция съобщават, че ситуацията в страната се нормализира въпреки продължаващите антиправителствени протести. Бл...
Истанбул. Турски демонстранти обещаха да продължат окупацията на парк Гези в Истанбул, въпреки обещанието на премиера да спре плана за реконструкция....
Ердоган отправи критики към Европейския парламент
Истанбул. Обстановката в Истанбул започна да се успокоява в петък. След продължителните напрегнати дни и нощи правителството даде сигнал за адекватно...