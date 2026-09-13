Мъж летя с колата си, падна в Тунджа
Шофьорът е бил във видимо неадекватно състояние
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Шофьорът е бил във видимо неадекватно състояние
Вярва се, че всеки, влязъл в реката на Богоявление, ще бъде здрав през цялата година
За момента няма подробности по случая
Има усилия традицията да бъде вписана в списъка на ЮНЕСКО
Най-малкият участник получи спасения Кръст
Възможни са краткотрайни повишения на речните нива в планинските части от водосборите
В резултат на валежи, през тази нощ и утре, се очакват повишения на речните нива във водосбора
Десетки нагазиха във водите на Тунджа, органите на реда опитаха да спрат хорото, но то все пак се случи
Градоначалникът призова гостите и местните жители да не идват край реката
Камери за видеонаблюдение, които респектират извършителите на престъпления и нарушителите на обществения ред, има във всички по-големи населени места...
"Кукерите не гонят никакви зли духове и никога не име минавало през главата да гонят такива неща", развенча един устойчив мит председателят на журито...
Камери за видеонаблюдение вече са монтирани в 22 от общо 44-те села на ямболската община Тунджа
Хората от селото са притеснени, че фирмата превишавала зададените й по проекта задължения и извлича големи количества инертен материал от речното кори...
Според хората обаче, фирмата превишавала зададените й по проекта задължения и извличала големи количества инертен материал от речното корито
13 800 лева са откраднати от метална каса на земеделска кооперация в село Ботево, община Тунджа. Апашите са влезли през прозорец и са успели да разби...
Храбрец се показа вратарят на ЦСКА Анатоли Господинов. 21-годишният вратар на "червените" скочи във водите на р. Тунджа в Калофер и успя да целуне кръ...
Пререкания помрачиха за кратко уникалната калоферска традиция на Богоявление рано сутринта мъжко хоро да влезе в ледените води на река Тунджа, предаде...
Новият европейски шампион по бокс в кат. до 52 кг Даниел Асенов бе посрещнат като цар от ръководството на Община Тунджа. Кметът Георги Георгиев поздра...
Труп на мъж е открит в река Тунджа в Ямбол. В ранния следобед на 14 април трупът е изплувал от коритото на реката, южно от животинския пазар в квартал...
Река Тунджа при Елхово излезе от коритото си. Залети са отново парка, пазарът и улици, в близост до реката. Наводнени са приземни етажи и мазета. Изме...