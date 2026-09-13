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Тунджа преля при Елхово

Тунджа преля при Елхово

Река Тунджа при Елхово излезе от коритото си. Залети са отново парка, пазарът и улици, в близост до реката. Наводнени са приземни етажи и мазета. Изме...

09 март | 12:30
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