Расте броят на чуждестранните студенти в ТУ-Варна
Високият ни имидж и репутация допринасят за почти 100% изпълнение на планирания прием, казва ректорът проф. д-р инж. Венцислав Вълчев
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Високият ни имидж и репутация допринасят за почти 100% изпълнение на планирания прием, казва ректорът проф. д-р инж. Венцислав Вълчев
На 29 септември 2022 г. форумът започна с лекция на тема: The Brand "I", изнесена от лекторите Добрин Янев и Илина Митева, експерти от фирма KBC.
Студенти от шест университета ще върнат около 16 000 лева, източени чрез фалшиви стажове, съобщи зам.-министърът на образованието проф. Николай Денков...