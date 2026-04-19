Мъж загина при ремонт на трафопост
Инцидентът се разследва от прокуратурата
Следете всички новини, анализи и коментари за Трудова Злополука. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Със законодателни промени ще бъде регламентирана трудовата злополука при работа в домашна среда
29 годишен мъж почина след трудова злополука
Единиятт е освободен за домашно лечение, другият остава в болницата
Шофьор на камион ще получи 10 000 лева обезщетение за причинени неимуществени вреди при трудова злополука. Пострадалият М. Н. претендираше за 50 000...
Работник е загинал при трудова злополука в Мадан. Това съобщи БНР и уточни, че инцидентът е станал около 17 часа вчера. Човекът е работел на изкоп за...
Мъж е пострадал тежко при инцидент във ВМЗ-Сопот. Това съобщи пред „Фокус" инж. Атанас Чернаев, директор на Инспекцията по труда в Пловдив. И уточни,...
Втора тежка трудова злополука отне човешки живот за седмица. 36-годишен работник е загинал в базата на фирма "Металик" в пловдивското село Царацово. М...
Представители на Регионалния съвет на КНСБ в Пиринския край и на община Струмяни почетоха паметта на загиналите работници в трудови злополуки. Навръх...
Хасково. 30-годишен мъж загина тази сутрин при трудова злополука в Хасково. Младият мъж бил началник склад в Източната индустриална зона. Инцидентът...
Добрич. 54-годишен шабленец с инициали И. Д. е загинал при трудова злополука, съобщиха от полицията. Сигналът за инцидента бил подаден на 9 май в 14 ч...
Монтана. Трудова злополука е причинила смъртта на работник по време на изкопни работи по водния цикъл на Монтана, съобщиха от Областната дирекция на М...
Хасково. Работник на димитровградска фирма ще бъде глобен като участник в трудова злополука, станала с негов колега. В края на януари Цветелин Лозев...
Мездра. 40-годишният Венелин Вътов е трета жертва на трудова злополука за месец в Мездра Огромен каменен блок премаза работник на гръцката фирма „Хем...
София. Трудовите злополуки през изминалите 9 месеца на годината са по-малко в сравнение със същия период на 2012 г., показват данни на Националния оси...
Добрич. Окръжният съд в Добрич даде ход на дело за смърт при трудова злополука. Обвиняем е 48-годишният Валентин П. П. от Тервел, който според прокура...
София. Работник загина при трудова злополука на строителен обект в столицата, а други двама са ранени. Инцидентът е станал на бул. "Н.Вапцаров", в бл...
Русе. Машина затисна и уби на място работник в Русе. 39-годишният мъж е загинал малко преди 8 часа тази сутрин, съобщиха от полицията. Той е работил в...
Премиерите на България и Румъния ще преминат по свързаното съоръжение