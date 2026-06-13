Авторът на "Троновете" става зомби
Дж.Р.Р.Мартин се присъединява към мъртвите в апокалиптичен сериал Най-нашумелият писател в света - авторът на поредицата "Песен за огън и лед", по ко...
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Дж.Р.Р.Мартин се присъединява към мъртвите в апокалиптичен сериал Най-нашумелият писател в света - авторът на поредицата "Песен за огън и лед", по ко...
Софи Търнър, която играе красивата Санса Старк в "Игра на тронове", заяви, че е уморена от тормоза, на който подлагат героинята й в известния сериал....
Петият сезон на най-гледания сериал обещава потресаващи развръзки и смърт за ключови персонажи Как "Игра на тронове" са превърна в най-гледаният сери...