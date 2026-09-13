Цонев изобличи Тройката на Прокопиев
ДПС кани много пъти Прокопиев да застане с лицето си срещу нас и да говори за политики, но той не идва, заяви зам.-председателят на Движението
Следете всички новини, анализи и коментари за Тройка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
ДПС кани много пъти Прокопиев да застане с лицето си срещу нас и да говори за политики, но той не идва, заяви зам.-председателят на Движението
Демократична България мина социалистите, ДПС също може да ги изпреварят
Свещеник порогал най-свещеното място в църквата
Амбър Хърд, милиардерът и Кара Делевин се забавлявали в апартамента на Джак Спароу
Правителството склони да прави реформите, които иска ЕС Както се очакваше, Гърция официално поиска удължаване на спасителната програма от еврозоната....
Обама изненадващо се застъпи за Атина Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер иска да премахне мисията на Тройката от международни кредитори, които управл...
Лесната матура е евтин начин да се купят гласовете на абитуриентите
Атина. След повече от половин година преговори Гърция обяви във вторник, че е постигнато споразумение с тройката кредитори относно отпускането на допъ...