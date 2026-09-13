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Пребиха Бате Николай

Пребиха Бате Николай

Бате Николай основа през 2008 г. единствената в Европа Клиника по смехотерапия, която действа в Детската секция на "Пирогов". И до днес в нея известни...

02 август | 18:21
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