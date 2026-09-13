Идва Луна-Плутон! Слага край на травмите
Денят не е подходящ за подстригване на косата
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Денят не е подходящ за подстригване на косата
В програмата на Възраждане за образование са заложени мерки и по отношение на учебниците
Тялото на човека, който загуби живота си вчера, все още е в планината
Предупреждението идва от известен български ортопед
"На този етап не мога да работя, а ако няма подобрение вероятно няма да мога и да практикувам", каза тази сутрин лекарят пред bTV
Намалихме опашките с нова регистратура, която насочва пациентите към съответните кабинети, казва проф. д-р Асен Балтов
Бате Николай основа през 2008 г. единствената в Европа Клиника по смехотерапия, която действа в Детската секция на "Пирогов". И до днес в нея известни...
Интервю с д-р Чанко Чанков – водещ специалист в Отделението по ортопедия и травматология на Болница „Вита" Д-р Чанков, често ли се срещат спортните т...
От 08.00 часа вчера до този момент над 180 души са преминали през спешния травматологичен кабинет на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов". Това съобщи пред "Фокус"...
Над 140 души са потърсили помощ в спешния травматологичен кабинет на УМБАЛСМ „Пирогов" през последното денонощие. Това съобщиха от пресцентъра на болн...
Около 250 души са потърсили помощ в спешния травматологичен кабинет на „Пирогов" през уикенда. Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛСМ „Пирогов" за "Ф...
Голям брой контузени боксьори отлага завръщането на Кубрат Пулев на ринга. Кобрата трябваше да участва в галавечер по случай 35-годишния рожден ден на...
С нова терапия ще могат да се лекуват пациентите с хронични ставни заболявания и травми в "Токуда". Тя се нарича плазмотерапия и е въведен в Ортопедич...
Мъжът е с опасност за живота Велинград. 66-годишен мъж от София е с опасност за живота след като е паднал в асансьорна шахта в СПА хотел във Велингра...
Никога не се надценявайте в планината и избягвайте да карате извън обработените писти
2 дискови хернии и ахилес мъчат атлетката преди световното