Франция зове: Край на преговорите за ТПТИ
Франция ще поиска следващия месец Европейската комисия да прекрати търговските преговори между ЕС и САЩ, съобщи френският държавен секретар по търгови...
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Франция ще поиска следващия месец Европейската комисия да прекрати търговските преговори между ЕС и САЩ, съобщи френският държавен секретар по търгови...
Посланикът на САЩ в България, Ерик Сет Рубин изнесе реч по време на бизнес обяд, организиран от Американската търговска камара в София (AmCham Bulgari...
Институт "Иван Хаджийски" Западът постепенно намери формулата спрямо Русия: и санитарен кордон, и диалог с нея на различни нива. И милитаризация, и д...
САЩ оказват много силен натиск върху ЕС в рамките на преговорите по така нареченото Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство (ТТИП). Т...
Дебатът и гласуването на препоръките на ЕП относно Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) ще се проведат на друго пленарно з...
Обсъждането и гласуването ще се проведат на следващата сесия на Европарламента през юли Европейският парламент отложи дебата на доклада с препоръките...
„Наличието на арбитражния механизъм ISDS в сегашния му вид в Споразумението ТПТИ не е обосновано", каза евродепутатът Момчил Неков по време на конф...
С декларацията "Шуман" преди 65 години се поставя началото на съвременната европейска история, от която и България е част днес. Въпреки че вече 28 дъ...
Споразумението за Трансантлатическо партньорство за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ среща съпротива В Европа се притесняват от навлизане на ГМО...
Народното събрание отхвърли включването на темата за споразумението за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) в Годишна програ...
София. България се нуждае от Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), за да стимулира икономиката си и заради създаването на...
Трансатлантическото споразумението подкопава социалната държава и екологичните стандарти, смятат левите „В сегашния си вид споразумението за Трансатл...
Брюксел. Над 660 000 граждани на Европейския съюз са се подписали за гражданската инициатива срещу Трансатлантическото партньорство за търговия и инве...