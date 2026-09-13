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Трънливият път на ТПТИ

Трънливият път на ТПТИ

Споразумението за Трансантлатическо партньорство за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ среща съпротива В Европа се притесняват от навлизане на ГМО...

04 май | 5:40
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