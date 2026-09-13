Напрежение. ПП и ГЕРБ се сдърпаха заради Гешев
Политически сблъсък в ефир
Следете всички новини, анализи и коментари за Тома Биков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Политически сблъсък в ефир
NEXO e криминален казус, който, за съжаление, има допир с политиката в България
Ако има нови избори през март, политическата криза ще се задълбочи
Биков коментира консултациите при Румен Радев, които се проведоха вчера с ДБ
Каза и кога България ще има редовно правителство
Ние никога не сме имали съмнения по отношение на Борисов, затова сме в ГЕРБ
Той описа кои са основните характеристики за профила му
Скандал за мутренските времена в пленарната зала
Тома Биков хвърли партията си в тежък размисъл
Парламентът задължи Борисов и министрите в оставка да се явят в НС
Това написа във Фейсбук зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Тома Биков
Партията на Борисов с втори брифинг за деня
Закриването на спецпрокуратурата и спецсъда е скандал, смята Тома Биков
Точка първа в дневния ред трябва да бъде избор на Министерски съвет, каза той
Промяна означава детрониране на ГЕРБ, обяви Йордан Цонев
Бяга от работа още в първия ден, каза Биков
Не смятам, че има радикализъм в такива промени, каза депутатът
Нормално е Слави Трифонов да се кандидатира за министър-председател, каза Тома Биков
Време е от най-романтичната част на българската история, Македония да се превърне в най-прагматичната
Това стана на излизане от Народното събрание