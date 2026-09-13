Нов рекорд за Том Джоунс
Легендарният певец от Уелс издаде нов албум в края на април
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Легендарният певец от Уелс издаде нов албум в края на април
Човекът с големия глас отново има какво да каже и събира мислите си в експериментален, зашеметяващ и ободряващ проект
Нормално е да си помагаме тук-там, каза певецът
Легендарният британски певец не знаел кой от двамата свои идоли да послуша
В началото на кариерата си култовият певец винаги бил "теглен назад"
Музикантът записал тавата през пандемията
Звездата вече има над 100 албума
Това се налага заради очакваните проливни дъждове
Гастролът е обявен за „политическа грешка“ и пропада
Том Джоунс планира да се завърне на сцената. 75-годишният бивш секссимвол се стремеше да не привлича вниманието след смъртта на съпругата си. Но сега...
Двойката живя заедно 59 години
Мегазвездата изпя "Дилайла" като фламенко
София. "Питат ме защо се върнах в България и аз им отговорих – защото хората ме помолиха да дойда. Ако ме помолите, ще дойда отново. Докато ви омръзна...
Звездата отдъхва в хотела, поиска да опита родни ястия
Великият артист излиза на 30 октомври в зала 1 на НДК
Том Джоунс - една от малкото живи легенди в световната музика, на 30 октомври ще възпламени зала едно на НДК. Той ще изпее евъргрийните си, но и парче...
Легендарният музикант е поискал да влезе в "Свети Александър Невски"
Том Джоунс се завръща в София, градът, в който според самия него е бил един от най-запомнящите се концерти от предишната му обиколка. Затова за тази ч...