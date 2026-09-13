Имотният пазар се пропуква. Купувачите свалят цените с хиляди евро
Сделките в София рязко намаляват, а продавачите започват да отстъпват под натиска на пазара
Следете всички новини, анализи и коментари за Тихомир Тошев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сделките в София рязко намаляват, а продавачите започват да отстъпват под натиска на пазара
В момента имаме платежна система "Бисера", която е за левовете. Тя трябва да заработи с евро чрез модификация
Това е рекордно увеличение след пет поредни тримесечия на спад на ипотечните кредити и сделките с имоти
По думите му София е най-евтината столица в Европейския съюз
Вижте анализа на пазара, направен от Тихомир Тошев
При търсенето на кредити активността продължава да е доста висока
До края на годината те може да достигнат до 3-3,5 процента
Голяма грешка е да теглите бърз заем, за да кърпите дупките в семейния бюджет, предупреждава кредитен консултант
Ако продавате, побързайте да го направите до края на годината
Повечето промени с в посока на другите параметри на кредита
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