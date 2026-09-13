Всичко за Тихомир Тошев

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Потреблението отново се сви

Потреблението отново се сви

Не мисля, че първите 100 дни на правителството са се отразили в някакъв положителен аспект на пазара, тъй като почти веднага след назначаването на пра...

09 септември | 6:25
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