Калин Терзийски стресна хората! Молят се за него
Това ли е поредното ми черно чуство за хумор
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Това ли е поредното ми черно чуство за хумор
Чудят се дали се прави на интересен
Неочоквано признание на писателя
Те не отговориха директно на този въпрос
Георги Терзийски защити агенцията от обвиненията
Загубихме 32-а колеги, разкри министърът на вътрешните работи
Петкова: 26 населени места, 4027 клиента са без ток, аварийте ще бъдат отстранени днес
Вътрешният министър каза, че не знае дали синдикатите ще протестират
Преговорите със синдикатите в МВР никога не са прекъсвали, каза вътрешният министър
МВР продължава диалога със синдикатите, каза вътрешният министър Христо Терзийски
Тези резултати са постигнати с тежък труд и преборване на много предизвикателства
Терзийски каза как полицаите ще бъдат компенсирани за извънредния труд по протестите
Заседанието се проведе под председателството на Христо Терзийски
Аз останах жив. Случайно. Благодаря, Господи! Иван Ласкин умря. Господ да го прости
Писателят Калин Терзийски е дипломиран психиатър. Като такъв работи четири години в психиатричната болница "Свети Иван Рилски" в Курило. Потърсихме го...
По-добре да губиш пари, но да не трупаш безчестие