Барса с ключово решение за Ламин Ямал
Испанският национал на 13 юли ще навърши 18 години
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Испанският национал на 13 юли ще навърши 18 години
Екипът на футболиста се продава на търг
Компанията започна разследване
Цесекари зарадваха Христо Стоичков с уникален подарък. Снощи той се е сдобил с ценна фланелка на ЦСКА- с №4 от сезон 1989/90 г. , съобщава "Спортал"....
Манията "Димитър Бербатов" продължава с всичка сила в Гърция. Бившият министър председател на южната ни съседка Алексис Ципрас облече екип на българск...
Григор Димитров ще се изправи тази вечер на турнира във Вашингтон срещу аржентинеца Гуидо Пеля. Квалификантът победи "щастливия губещ" от пресявките И...
Здравният министър Петър Москов изненадващо се появи с тениска на "Арсенал" на днешната пресконференция в министерството. Той обясни, че причината за...
Неговото име е новият синоним на революцията. Така започва материалът на колегите от grreporter.info. Той обиколи целия свят, обявявайки революция, бо...
Феновете на "Ботев" купуват като топъл хляб тениска със силуета на Иван Цветков. "Бултрасите" се влюбиха в артикула, в който е вплетен и автограф от л...
Хасково. Аксесоари на две от най-големите звезди на Хасково през последните години - тенисистът Григор Димитров и баскетболистката американка Уолтия Р...
Тениските с Левски, Ботев и Мандела станаха хит преди вота
Хасково. Фланелка на първата тенисракета на България Григор Димитров ще финансира участието на 24-годишната Юммю Халил от Хасково на Летните европейск...
Хасково. Тениска с подписа на Григор Димитров и една дузина автографи на първата ракета на България ще бъдат разпродадени на традиционния Коледен търг...
София. Премиерът Пламен Орешарски се подписа върху тениска на свой фен по повод 100-ния ден от началото на антипротестите. Случката се разигра в края...
София. Първият отбор на "Левски" спечели титлата от Държавното отборно първенство по тенис за мъже "Happy", което завърши днес на кортовете на Българс...
Пекин. Тенисист №1 на България Григор Димитров тренира днес в Пекин с лидера в световната ранглиста Новак Джокович. От понеделник двамата ще участват...
Лондон. Риана спечели делото срещу британската верига за дрехи Topshop, която продавала тениски с нейния лик без позволение. Певицата започна делото с...