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Риана осъди магазин за дрехи

Риана осъди магазин за дрехи

Лондон. Риана спечели делото срещу британската верига за дрехи Topshop, която продавала тениски с нейния лик без позволение. Певицата започна делото с...

27 септември | 20:10
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