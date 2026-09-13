В жегите: България шампион по най-скъп ток!
Oщe пo-шoĸиpaщи ca цeнитe пo чacoве
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Oщe пo-шoĸиpaщи ca цeнитe пo чacoве
От 1 януари 2026 г. битовите потребители излизат на свободният пазар на електроенергия
Парламентът гласува предложението
Енергийната комисия прие решение, което да успокои обществото
Диана Ковачева изпрати становище до служебния кабинет
От министерството на енергетиката са на мнение, че централата трябва да работи на пълна мощност
Палатите и огромните жилища с инсталирана мощност на електроуредите си над 30 киловата отиват на свободния пазар
Според енергийния министър процесът няма да доведе до поскъпване на тока за бита
Депутатите приеха на първо четене в пленарна зала необходимите промени в Закона за енергетиката
Заявление за издаване на лиценз за търговия с ток е подала "Топлофикация София" до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). От сайта на регул...
Ще включваме бойлера и пералнята през нощта, за да плащаме по-малки сметки Либерализацията на електроенергийния пазар от 2016 г. ще вдигне цената на...
Пловдив. Вече 35% от фирмите в Югозападна България избират доставчика си на ток. Това е резултатът от промяната в енергийния закон, който принуди фир...
Стара Загора. Само 28 фирми от Сарозагорско са се регистрирали досега на свободния пазар на електроенергия. Според новият закон за енергетиката фирми,...