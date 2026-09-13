Свещеници поискаха строг църковен съд за архимандрит Никанор
Духовници от Софийската епархия заявиха пълна подкрепа за патриарх Даниил и предупредиха за опасност от смут и разделение сред вярващите
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Духовници от Софийската епархия заявиха пълна подкрепа за патриарх Даниил и предупредиха за опасност от смут и разделение сред вярващите
Насърчаването на безвъзмездното кръводаряване е една от мисиите на ВМА
Отец Никанор отправи изказване
Какво се случи
Римокатолическата църква трябва да разреши на свещениците да се женят, каза висш сановник
Десетки свещеници и семействата им станаха кръводарители
Поповете се включат в инициативата "Бъди един от нас! Дари кръв – спаси живот!"
Има дълбоко непознаване за същността на работата на ДАНС, смята президентът
Иска финансиране, за да се назначат свещеници
Свещеници дадоха 24 часа за отваряне на Руската църква
Драмата се разиграва в Грузия
Целта е духовно да бъдат подкрепени боледуващите хора и техните лекари
Свещенослужители посетиха COVID отделенията на ВМА
Нова християнска акция на Въведение богородично
Инициативата е с благословението на Негово Светейшество патриарх Неофит
Свещеници смятат, че проектът е неосъществим, заради достъпа до едноименния храм
Патриарх Неофит прие Цацаров и Гешев
Хора от арменската общност от цялата страна се събраха на митинг в Пловдив, където поискаха оставката на Епархийския съвет на Арменската църква у нас
70 духовници се грижат за службите в 260 храма
Да бъдеш гей е модерно, но в живота на духовника няма място за подобна привързаност, казва главата на Римо-католическата църква в нова книга