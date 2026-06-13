Фандъкова: Пл. "Св. Неделя" ще е само за пешеходци
Той ще бъде преправен така, че да може ритуални коли и тази на Българския Патриарх да стигат до входа на храма
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Той ще бъде преправен така, че да може ритуални коли и тази на Българския Патриарх да стигат до входа на храма
Свещеници смятат, че проектът е неосъществим, заради достъпа до едноименния храм
При взрива в "Света Неделя" загиват 213 души, 500 са ранени
Царят и заговорникът ген. Жеков отсъстват от опелото във фаталния ден 16 април 1925 г., 15,23 часа. На Велики четвъртък катедралата "Св. Неделя" е пр...